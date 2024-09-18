شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الاحتكار.. تفاصيل نجاة "جوجل" من دفع 1.5 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت شركة جوجل بمعركة قضائية مع الاتحاد الأوروبي بشأن غرامة قدرها 5ر1 مليار يورو (7ر1 مليار دولار) فرضت عليها بسبب عرقلتها المنافسة في سوق الإعلانات الإلكترونية، ما يعوض جزئيا الهزيمة الساحقة التي لحقت بالشركة الأسبوع الماضي إثر صدور حكم منفصل يتعلق بممارسات احتكارية.

وأيد قضاة المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج الطعن الذي تقدمت به الشركة التابعة لشركة ألفابت، على الغرامة التي فرضت في عام 2019، مشيرين إلى أن النتائج التي توصلت إليها الجهات التنظيمية كانت في أغلبها صائبة، لكنها ارتكبت أخطاء في تحقيقاتها المتعلقة بمدة المخالفة المزعومة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. سوق الإعلانات وكانت المفوضية الأوروبية اتهمت جوجل - باعتبارها مهيمنة على سوق الإعلانات على الإنترنت - بمنع منافسين، مثل شركة ياهو وشركة مايكروسوفت بشكل غير قانوني من وضع إعلانات على مواقع الإنترنت التابعة لأطراف ثالثة.

ويمكن الاستئناف على الحكم الصادر اليوم أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.

ويأتي القرار في أعقاب انتصارين في معركتين قضائيتين حققتهما المفوضة الأوروبية لمكافحة الاحتكار مارجريت فيستاجر، وجهودها للحد من هيمنة وادي السيليكون.

وحققت فيستاجر، الأسبوع الماضي، انتصارين أمام المحكمة العليا ضد محاولة شركة جوجل تجنب غرامة لمكافحة الاحتكار قدرها 4ر2 مليار يورو بسبب تفضيل نتائج منتجاتها الخاصة في البحث، وضد محاولة شركة أبل تجنب دفع 13 مليار يورو كفاتورة ضريبية في أيرلندا.