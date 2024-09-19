تكنولوجيا: براءة اختراع تكشف عن هاتف ثلاثي الطي من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في عام 2019، حصلت شركة شاومي على براءة اختراع لتصميم ثلاثي الطي، ولكن وفقًا لما نعرفه الآن، فإن هذا النوع من التصميم غير التقليدي لن ينجح أبدًا في العالم الحقيقي.

كانت هناك براءة اختراع أخرى أظهرت تصميمًا أكثر عقلانية، ولكنها كانت بحاجة إلى شرائح لثنيها في كلا الاتجاهين، وهو على ما يبدو قد يكون أمرًا صعبًا.

وقبل شهر، سمعنا شائعات مفادها أن شاومي ستقدم هاتف ثلاثي الطي (أو على الأقل نموذجًا أوليًا لهاتف واحد) في مؤتمر MWC في فبراير 2025. والآن تم الكشف عن براءة اختراع نشرتها الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية توضح ما قد يبدو هذا الجهاز.

تم إصدار براءة الاختراع في شهر ديسمبر من عام 2022 وظلت طي الكتمان منذ ذلك الحين. وعلى عكس هذا التصميم السابق، يعد هذا التصميم أكثر منطقية ويتبع نفس الخطة الأساسية مثل Huawei Mate XT Ultimate، أي ان هناك شاشة واحدة فقط يمكن فتحها بحيث يمكن الوصول إليها بالكامل أو طيها بحيث لا ترى سوى ثلثها.

وسيكون إعداد الكاميرا أصغر بكثير مما يمتلكه هاتف Mate XT، ومن المفترض أن تكون الأجزاء الفردية في الكاميرا الثلاثية القابلة للطي رفيعة جدًا للحفاظ على السُمك المطوي معقولًا، مما يدفع وحدات الكاميرا إلى الخارج في جزيرة مكتنزة.

على أي حال، استنادًا إلى الشائعات التي انتشرت في شهر أغسطس، سيكون هذا الهاتف القابل للطي الثلاثي جزءًا من سلسلة Xiaomi Mix. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيكون Mix Fold الجديد أم سلسلة منفصلة.

المصدر