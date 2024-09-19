تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين اصطناعيين لنظام بيدو للملاحة

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمرين الاصطناعيين، وهما القمران الاصطناعيان الـ59 والـ60 لنظام بيدو، في الساعة 9:14 صباحا (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش 3 بي" والمرحلة العليا "يوانتشنغ-1" (إكسبيديشن-1) الملحقة بالصاروخ.

محمد يوسف

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