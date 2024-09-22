شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية الدردشة مع Gemini مباشرة من جوجل كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد مر عام منذ بدء سباق الذكاء الاصطناعي، وتعد جوجل من المشاركين البارزين، في فبراير 2023، عندما قدمت جوجل الذكاء الاصطناعي الخاص بها، والذي كان يسمى في ذلك الوقت Bard، واجهت إطلاقًا صعبًا شابه خطأ في مقطع فيديو توضيحي، ومنذ ذلك الحين، خضع برنامج الدردشة الآلي من جوجل لتحسينات كبيرة، الآن، تمت إعادة تسمية مساعد الذكاء الاصطناعي باسم Gemini، ويوفر قدرات محسنة، بما في ذلك إنشاء استجابات مسودة متعددة، وقدرات التحرير، وتقديم إجابات لمجموعة واسعة من الأسئلة، ومن الواضح أن جوجل تريد تثبيت مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها في كل خدمة داخلية ممكنة، وسواء كان هاتفًا ذكيًا أو Gmail أو Docs، أينما توجد جوجل، سيكون هناك Gemini كمساعد للذكاء الاصطناعي، وسلسلة Google Pixel 9 التي تم إطلاقها مؤخرًا هي مثال مثالي على ذلك.

ليس هذا فقط، بل إن جوجل ملتزمة أيضًا بجعل Gemini أبسط للمستخدمين، وللقيام بذلك، تم الإعلان مؤخرًا عن أنه يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى Gemini مباشرة عبر Google Chrome، وبعد العمل عليه منذ أبريل من هذا العام، أضافت جوجل أخيرًا اختصار "الدردشة مع Gemini" إلى شريط عناوين Chrome، مما يجعل الوصول إلى Gemini أسهل دون الحاجة إلى زيارة موقعها على الويب.

الدردشة مع Gemini مباشرةً باستخدام Google Chrome

يمكنك الحصول بسرعة على مساعدة من Gemini في المهام الإبداعية والمعقدة، مثل التخطيط لرحلة أو معرفة المزيد حول موضوع جديد باستخدام هذا الاختصار الجديد في Chrome.

الخطوة 1: اكتب "@" في شريط العناوين وحدد الدردشة مع Gemini.

الخطوة 2: اكتب مطالبتك.

الخطوة 3: احصل على ردك على موقع جيميناي على الإنترنت

Gemini Live على سلسلة Google Pixel 9

‏Gemini Live هي تجربة محادثة عبر الهاتف المحمول تتيح لك إجراء محادثات حرة مع Gemini، وهل تريد تبادل الأفكار حول الوظائف المحتملة التي تناسب مهاراتك أو شهادتك؟ انتقل إلى البث المباشر مع Gemini واسأل عنها، ويمكنك حتى مقاطعة منتصف الرد للتعمق في نقطة معينة، أو إيقاف محادثة مؤقتًا والعودة إليها لاحقًا، وإنه مثل وجود رفيق في جيبك يمكنك الدردشة معه حول أفكار جديدة أو التدرب معه على محادثة مهمة.

يتوفر تطبيق Gemini Live أيضًا بدون استخدام اليدين: يمكنك الاستمرار في التحدث باستخدام تطبيق Gemini في الخلفية أو عندما يكون هاتفك مقفلاً، حتى تتمكن من متابعة محادثتك أثناء التنقل، تمامًا كما تفعل في مكالمة هاتفية عادية، ويبدأ تطبيق Gemini Live اليوم في طرحه باللغة الإنجليزية لمشتركي Gemini Advanced على هواتف Android، وفي الأسابيع المقبلة سيتوسع ليشمل iOS والمزيد من اللغات.