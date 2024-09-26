شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Horizon Zero Dawn Remastered تصل لأجهزة PS5 والكمبيوتر فى 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن Jan-Bart van Beek، مدير الفن والرسوم المتحركة فى استوديوهات Guerilla Games، رسميًا عن وصول نسخة مُعاد تصميمها من لعبة Horizon Zero Dawn الشهيرة في 31 أكتوبر.

وستحتوى اللعبة على أكثر من 10 ساعات من الصوت المُعاد تسجيله بالإضافة إلى تحسينات مختلفة، ونماذج الشخصيات والرسوم المتحركة والإضاءة والأنسجة التى قال إنها ستجلبها "إلى نفس الدقة البصرية" مثل Horizon Forbidden West.

وهذا يعنى أنه تمت ترقيته لجهاز PlayStation 5 وأجهزة الكمبيوتر المتوافقة، كما أنه يدعم جهاز PS5 Pro، الذى سيكون متاحًا في 7 نوفمبر.

وأوضح فان بيك فى إعلانه أن سبع سنوات هى فترة طويلة عندما يتعلق الأمر برسومات الكمبيوتر وأن الكثير من التحسينات التكنولوجية أصبحت متاحة منذ الإصدار الأصلي للعبة.

وعمل Nixxes، وهو مطور ألعاب فيديو هولندي، على النسخة المعدلة، والتي ستحتوي أيضًا على صوت محسّن وعرض Atmos مما سيجعلها أكثر غامرة.

وستأتى النسخة المعدلة مع توسعة The Frozen Wilds وجميع أراضيها وآلاتها ومهاراتها الإضافية أيضًا، و يمكن لأولئك الذين يحصلون على إصدار الكمبيوتر الشخصي أن يتوقعوا أيضًا دعمًا للقرارات فائقة الاتساع وتقنيات تحسين الأداء، مثل مسرع العرض المستند إلى DLSS 3 AI من NVIDIA.