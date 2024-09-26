تكنولوجيا: تحذيرات خرائط جوجل تعرض الملفات الشخصية للأعمال التي قد تحتوي على تقييمات مزيفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل في أخذ التقييمات والمراجعات المزيفة التي تم شراؤها من قبل بعض الشركات على محمل الجد. سوف تعرض ميزة جديدة تحذيرًا على خرائط جوجل عندما تتم إزالة التعليقات المزيفة من قائمة الأعمال مؤخرًا.

أصبحت خرائط جوجل واحدة من أسهل الطرق للتعرف على الأعمال التجارية بسرعة، وتشكل التقييمات جزءًا كبيرًا من ذلك.

من المعروف أن المستخدمين والشركات يستفيدون من ذلك إما عن طريق إنشاء مراجعات مزيفة لإفادة صورة الشركة أو عن طريق محاولة تشويه سمعة الشركة من خلال تقييمات سلبية كاذبة.

بدأت جوجل تنظر إلى ذلك على أنها مشكلة، على الرغم من أنها مستمرة منذ فترة. ولقد تم تطبيق نظام الإبلاغ منذ بعض الوقت، على الرغم من أنه من الصعب معرفة ما إذا كان له أي تأثير على الشركة أو المستخدم وراء المراجعة الضارة.

ووفقًا لـ Search Engine Roundtable، بدأت شركة جوجل في تطبيق بطاقة تحذير ضمن خرائط جوجل. سيُعلم التحذير المشاهد بأنه تمت إزالة تقييم مزيفة واحد أو أكثر من القائمة.

تم رصد هذه الميزة لأول مرة في المملكة المتحدة ولكن يبدو أنها بدأت في الظهور في الولايات المتحدة. يأتي التحذير مع بعض القيود على ملف تعريف العمل نفسه. يتضمن ذلك حظر الملف الشخصي للنشاط التجاري من تلقي أي تقييمات جديدة لفترة معينة.

وتشير جوجل أيضًا إلى أنه يمكن عدم نشر المراجعات والتقييمات الحالية، على الأرجح حتى اكتمال التحقيق.لقد كانت هذه موجودة لبعض الوقت في سياسة الملف الشخصي للأعمال في جوجل.

ومع ذلك، فإن أحدث إضافة إلى السياسة عبارة عن ملاحظة مفادها أن الشركات المتأثرة ستعرض تحذيرًا لإعلام المستهلكين بأنه تمت إزالة التقييمات المزيفة – التحذير الذي يظهر في خرائط جوجل.

وكما ذكرنا، يبدو أن هذه الميزة يتم طرحها في معظم المناطق، على الرغم من أننا لم نتمكن من العثور على التحذير الجديد في خرائط جوجل حتى الآن.

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