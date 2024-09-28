شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "SpaceX" و"ناسا" تستعدان لإطلاق أول رائد فضاء من منصة كيب كانافيرال والان مع تفاصيل الخبر

وافقت وكالة ناسا على إطلاق رحلتها الفضائية التالية إلى محطة الفضاء الدولية، وهي عملية إقلاع ستساعد في إعادة رائدي فضاء بوينج ستارلاينر إلى الوطن وتجربة منصة إطلاق جديدة لسبيس إكس، حيث سيطلق صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس ومركبة دراجون اثنين من رواد فضاء كرو-9، المخضرم في ناسا نيك هاج ورائد الفضاء الروسي ألكسندر جوربونوف، إلى محطة الفضاء الدولية من محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا اليوم السبت 28 سبتمبر، ومن المقرر أن يتم الإطلاق في الساعة السابعة مساء.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، قال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في ناسا، "نحن نمضي قدمًا نحو الإطلاق.. نحن في وضع عمودي عند المنصة، والنشاط الكبير التالي سيكون تحميل البضائع هنا ثم الاستعداد للطيران".

وتعد هذه المرة هي الأولى منذ رحلة تجريبية في مايو 2020، تطلق SpaceX اثنين فقط من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضاء Dragon، وذلك لأن وكالة ناسا سحبت اثنين آخرين من أفراد الطاقم، القائدة الأصلية زينا كاردمان ورائدة المكوك ثلاث مرات ستيفاني ويلسون، من الرحلة لإفساح المجال لرائدي فضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية منذ عودة كبسولة بوينج ستارلاينر إلى الأرض بدونهما في 7 سبتمبر.

انطلق رائدا الفضاء التابعان لوكالة ناسا بوتش ويلمور وسونيتا ويليامز إلى المحطة في أول رحلة تجريبية مأهولة على الإطلاق لمركبة ستارلاينر الفضائية من بوينج، لكن المخاوف بشأن نظام الدفع الخاص بمركبة ستارلاينر دفعت وكالة ناسا إلى إبقاء ويلمور وويليامز على متن محطة الفضاء الدولية وإعادة ستارلاينر إلى الوطن بدون طاقم.

تحولت مهمتهما الأصلية التي كانت تقدر بمدة ثمانية أيام إلى رحلة فضائية كاملة لمدة ثمانية أشهر، وهذا الشهر، تولت ويليامز قيادة طاقم البعثة 72 الحالي للمحطة بينما تنتظر هي وويلمور رحلة العودة إلى الوطن على كبسولة دراجون التابعة لـ Crew-9 في فبراير 2025.



