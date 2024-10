شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" يصدر تنبيهًا أمنيًا على منتجات جوجل والان نبدء بالتفاصيل

تحديث منتجات جوجل

🔴 تحذير أمني:



بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.



🔗https://t.co/tRogSFQghV pic.twitter.com/fd7fuGPcbU — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) October 3, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني وجود تحديثات هامة، إذ أصدر تحذيرًا أوصى فيه بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات جوجل.وأوضح المركز عبر حسابه على "إكس"، أن شركة جوجل أصدرت تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.وشدد المركز على ضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، إذ أصدرت Google توضيحًا لهذه التحديثات عبر هذا الرابط. بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)