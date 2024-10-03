تكنولوجيا: تعطل ميزة الإبلاغ عن الحوادث في Android Auto: الأسباب والحلول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أخيرًا، جلبت جوجل ميزة الإبلاغ عن الحوادث من تطبيق Maps إلى Android Auto، وهي ميزة مفيدة للغاية، لكنها قد لا تكون متاحة للجميع بسبب بعض قيود التصميم المزعجة.

تتيح هذه الميزة للسائقين إرسال تقارير حول مخاطر الطريق المختلفة التي يواجهونها أثناء رحلتهم، مثل أعمال البناء، الممرات المغلقة، الاختناقات المرورية، الحوادث، وفخاخ السرعة.

وعلى الرغم من أهمية هذه الميزة، فقد استغرق وصولها إلى المستخدمين بعض الوقت منذ الإعلان عنها في شهر يوليو، وبدأت مؤخرًا بالظهور بشكل أوسع.

ومع ذلك، إذا لم تظهر لك هذه الميزة حتى الآن، فقد لا يكون السبب ببساطة هو بطء عملية الطرح. بل، هناك مشكلة تتعلق بتصميم الشاشة قد تكون السبب في عدم ظهور زر الإبلاغ عن الحوادث في بعض السيارات.

كنا قد لاحظنا أن إحدى خصائص ميزة الإبلاغ عن الحوادث في Android Auto هي أنها لا تظهر إذا كانت شاشة سيارتك لا توفر مساحة رأسية كافية.

يظهر الزر المخصص للإبلاغ عن الحوادث عادةً عبر زر “المخاطر” الموجود في الجانب الأيسر من الشاشة، أسفل أزرار الإعدادات، والتحكم في التوجيه الصوتي، وعرض النقطة الشمالية، ولكن أعلى زري التكبير والتصغير “+” و”-“.

تحدث المشكلة عندما تكون شاشة سيارتك قصيرة من حيث الارتفاع، حيث أن الزر ببساطة لا يظهر إذا لم تكن هناك مساحة كافية لعرض كل هذه الأزرار.

فعلى سبيل المثال، في سيارة Subaru Crosstrek الخاصة بي، لم يظهر الزر إلا بعد أن قمت بتغيير DPI باستخدام محول AAWireless، وحتى ذلك الحين، اضطررت إلى تعديل بعض الخيارات للعثور على طريقة عرض تعرض الزر بشكل صحيح. وعلى الجانب الآخر، شاشة عرض سيارة زوجتي عريضة جدًا لكنها قصيرة أيضًا، ما يمنع الزر من الظهور بسبب نقص المساحة الرأسية.

في السيارات الأخرى التي تتمتع بشاشات أطول أو إعدادات DPI مختلفة، قد يظهر الزر بشكل طبيعي، ولكن نظرًا لنسب العرض والارتفاع المشابهة للعديد من المركبات مثل Crosstrek، من المحتمل أن العديد من الأشخاص سيفتقدون زر الإبلاغ عن الحوادث بسبب هذا الاختيار في التصميم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المشكلة لا تبدو موجودة في CarPlay، حيث يحتوي تطبيق Google Maps هناك على عدد أقل من الأزرار في هذا الصف.

تعد هذه القيود التصميمية أحد الأسباب التي قد تجعل البعض لا يلاحظون هذه الميزة، على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تقدمها للسائقين.

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