لينك استعلام طلب تأشيرة عائلية عبر منصة وزارة الخارجية السعودية visa.mofa.gov.sa

الرياض - أميرة القحطاني - منذ اللحظات التي أعلنت خلالها منصة التأشيرات الالكترونية عن تطوير الخدمات عليّها أصبح البحث مستمراً عن طريقة استعلام طلب تأشيرة عائلية في المملكة العربية السعودية، حيث ان ذلك من أولويات الكثير من المقيمين بالسعودية الذين يرغبون في إستقدام أفراد من عائلتهم ولكن ذلك يخص من هم قريبون من الدرجة الأولى،ـ ولحسن فإن من سبق أن قدّم طلب زيارة عائلية يمكنه القيام بالاستعلام في أي وقت بإستخدام رقم الطلب كوسيلة بسيطة وفعّالة، ويمكن الان إتباع الخطوات الموجودة على موقع التأشيرات visa.mofa.gov.sa وهذا ما سنتعرف عليه في السطور القادمة.

يرغب الاشخاص بين فترة واخرى في حضور أفراد من العائلة معهم إلى أراضي المملكة العربية السعودية بصفتهم مقيمين قد حصلوا على وظائف يمارسونها، ولهذا شهدت في السنوات الماضية إجراءات تيسيرية من قبل الحكومة السعودية لا تتطلب الكثير من المجهود لغرض الحصول على تأشيرة عائلية وذلك يأتي ضمن مواكبه للتطور الرقمي ورغبة في توفير كل سبل الراحة للوافدين وتبسيط الخدمات، أما خدمة الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية لا تتم إلا من خلال مجموعة بيانات يجب التزويد بها وتكون مرتبطة بطلب التقديم على التأشيرة نفسها، لذلك نحيلكم إلى الخطوات المتبعة في الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

تساعد هذه المنصة المقدمة من وزارة الخارجة السعودية جميع المقيمين القادمين إلى المملكة العربية السعودية بإمكانية استخراج طلب الزيارة والاستعلام عن حالة الطلب بعد ذلك بسهولة وبسلطة، لذا يمكن أن تتم هذه العملية وفق الخطوات التالية.

خطوات استعلام طلب زيارة عائلية في المملكة العربية السعودية

الذهاب إلى منصة التأشيرات الالكترونية https://visa.mofa.gov.sa

أختر نوع بحث الاستعلام” وهو رقم الطلب

أدخل رقم الطلب الخاص بك

أدخل رقم السجل

أدخل رمز الصورة المرئية المعروضة

“اضغط على زر استعلام

يمكنك الان التدقيق في حالة الطلب المقدم.

طريقة الحصول على تأشيرة زيارة عائلية

إذا كنت تبحث عن الحصول على زيارة عائلية من خلال الإجراءات الالكترونية، فقد أشارت وزارة الخارجية الى توفر تلك الخدمة الخاصة برفع طلب تأشيرة عائلية من خلال منصة التأشيرات الالكترونية، ويمكن ان تتضمن بعض الطرق والخطوات المُيسرة التي ستكون وفق ماهو مُدرج

بدايةُ الدخول على الموقع لـ منصة التأشيرات الالكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية

ثم انقر على تبويب خدمات المواطنين والمقيمين

سيتم إعادة توجهيك إلى صفحة إعتماد بيانات نفاذ لإتمام عملية الدخول من قبل المستخدم.

أنقر على تقديم في قسم طلب زيارة عائلية للمقيمين

يمكنك الان تعبئة الملف الشخصي والنقر على حفظ

أختر إضافة لإضافة الشخص المطلوب للزيارة وتعبئة بياناته بدقة.

النقر بالموافقة على التعهد ثم إضغط حفظ

وبذلك يصبح الطلب مرسلاً ويمكن الاستعلام عنه في أي وقت.

ملاحظة، يجب ان تكون تأشيرة الاقامة للمتقدم بطلب زيارة عائلية لا تقل صلاحيتها عن 90 يوماً.

وبذلك نصل الى ختام المقال المنشور الذي وضع خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في السطور السابقة وكيفية تقديم طلب تأشيرة عائلية عبر موقع وزارة الخارجية بشكل صحيح.