أستفد الان من الاستعلام عن نتائج الطلبة| شهادة الفصل الثاني ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ برقم الطالب

الرياض - أميرة القحطاني - في إعلان مثير للطلبة في مملكة البحرين، أتخذت وزارة التربية والتعليم خطوة مهمة متمثلة في إصدار نتائج الطلبة عبر البوابة الحكومية، وتعد النتائج المنتظرة جزءا لا يتجزا من إهتمامات الطلاب وأولياء الامور على حدّ سواء، فقد تم الإعلان عن نشر نتائج الثانوية العامة والثالت الاعدادي الآن والتي أصبح بمقدور الطلاب الحصول على نتائج الامتحانات عبر الحكومية الالكترونية بكل سهولة ويُسر، وذلك بعد إعتمادها من قبل وزير التربية الدكتور محمد بن مبارك جمعة بعد الإنتهاء من عملية تصحيح الأوراق والتدقيق عليّها ومراجعتها والتي جاءت وفقاً للوزارة بمثابة مفاجأة بنسبة نجاح تبلغ ٩٦٪، فيما سيكون من السهل والبساطة الوصول الى شهادات الابتدائي والاول والثاني اعدادي التي أصبحت متاحة عبر البوابة التعليمية edunet.bh للنتائج، والتي أعلنت الوزارة عن تحقيق طلاب المرحلة الإعدادية نجاح بلغ نسبة ٨١٪ مما يشكل قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت تبلغ ٧٢٪ فقط.

إذا كنت تتطلع عزيزي الطالب لمعرفة نتيجتك الدراسية للعام الدارسي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤، فإن بوابة الحكومة الالكترونية هي وجهتك، حيث تتميز هذه البوابة بتسهيل عملية عرض النتائج لطلبة مملكة البحرين بسهولة وسرعة، وفيما يتعلق بطلاب الثانوي يمكنهم التحقق من نتائجهم بإستخدام الرقم الأكاديمي المتسلسل، وأما بخصوص طلاب المرحلة الإعدادية يمكنهم أيضاً العثور على نتائجهم بشكل فوري بإستخدام رقم الجلوس فقط، لذلك لا تتردد في الاستفادة من خدمة الاستعلام البسيطة لمعرفة نتيجتك للفصل الدراسي الثاني بسرعة ودقة.

طريقة الحصول على نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ مملكة البحرين

إن نتيجة الفصل الثاني لجميع مراحل الثانوية العامة أصبحت متاحة على البوابة الحكومية الوطنية www.bahrain.bh لبدء الاستفسار عن النتيجة الخاصة بالطالب، لذلك يمكن ببساطة إتباع بعض الخطوات الموجودة على البوابة البحرينية لإمكانية عرض نتيجة أي طالب فور إعتمادها، هذا يمكن أن يتم الان بعد تأكيد إعلان نتائج الامتحانات بالفعل على أن الخطوات تتضّمن:”

الانتقال الى رابط نتائج الطلبة الدراسية المباشر من هنا

حدد نوع المرحلة الدراسية

إضغط على رابط عرض

إدخال بيانات الطالب المطلوبة للصف الثالث الإعدادي أدخل رقم الجلوس للصفوف الثانوية أدخل الرقم الأكاديمي( مجزء إلى رقم التسلسل والسنة الدراسية)

الضغط على زر إرسال

خلال هذه العملية سيظهر نظام البوابة نتائج الطالب المستعلم عنه على الشاشة أمامك.

لطباعة النتيجة إضغط على زر طباعة.

نعلم مدى تطلعك لمعرفة نتيجتك سواء كنت في طالباً مسجل في المرحلة الابتدائية او في الصفوف الاول والثاني اعدادي وفي ضوء ذلك تم رفع النتائج لهذه المستويات عبر رابط البوابة التعليمية edunet.bh 2024 لإمكانية الاطلاع على النتائج دون الحاجة لزيارة المدارس أو مراكز التعليم كل ذلك ببّّضع نقرات، لذلك لا تفوف متابعة خطوات الاستعلام للوصول الى الشهادة ومعرفة النتيجة لهذا العام من خلال البوابة التعليّمية المُسجل بها. من خلال التوضيح التالي:

عرض نتائج الامتحانات عبر البوابة التعليمية ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ الفصل الثاني

بداية تسجيل دخول من قبل المستخدم في حساب البوابة المفعّل من هنا، في حال نسيان كلمة المرور يوجد خيار نسيت كلمة المرور؟ قم بالضغط عليّه وإتباع تعليمات استرداد حساب البوابة التعليمية، ثم تسجيل الدخول والوصول الى قائمة الدرجات أنقر فوقها من الجزء الايمن لرئيسية الموقع، استعرض الفصل المطلوب( الفصل الأول- الفصل الثاني) بالضغط على الفصل المراد معرفة نتيجته او درجاته من خلال تحديده، ثم ستظهر لديك شاشة تشير إلى نتائج الطالب، يمكن أيضا الان الضغط على أيقونة التظلمات لتقديم تظلم على نتيجة مادة معينة بالنقر على إضافة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن بدء العام الدراسي الجديد في مملكة البحرين في شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث تم تطبيق نظام التعليم عن بعد في جميع المدارس في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عودة الطلاب إلى المدارس في شهر فبراير من هذا العام، حيث تم تطبيق نظام التعليم المدمج في جميع المدارس في مملكة البحرين.