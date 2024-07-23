بايدن يتوجه إلى واشنطن بعد تعافيه من كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - توجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إلى واشنطن بعد يومين من انسحابه من السباق الرئاسي لفترة جديدة، وتأييد نائبته كامالا هاريس لترشيح الحزب الديمقراطي لتنافس الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وبحسب "رويترز"، أمضى بايدن نحو أسبوع في التعافي من "كوفيد-19" في منزله بويلمنجتون بولاية ديلاوير، بينما كان يبحث الترشح لانتخابات الخامس من نوفمبر المقبل، قبل أن ينهى حملته في نهاية المطاف ويستعد لمخاطبة الأمة بشأن قراره بعدم السعي لفترة ولاية أخرى.

كان الرئيس واضعًا نظارته وقناعًا طبيًا أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) المتجهة إلى واشنطن حيث سيتحدث إلى الأمريكيين من المكتب البيضاوي مساء غد الأربعاء.

وقال طبيب البيت الأبيض لبايدن إنَّ نتيجة اختبار كوفيد للرئيس جاءت سلبية وإن أعراض المرض اختفت.

وكتب الدكتور كيفن أوكونور في رسالة اليوم الثلاثاء: "يواصل الرئيس أداء جميع واجباته الرئاسية".

وقال بايدن إنَّ كلمته المقررة في الثامنة مساء غد الأربعاء، ستتناول ما ينتظرنا وكيف سأختتم المهمة من أجل الشعب الأمريكي.

وقال البيت الأبيض إنه سيجتمع الخميس المقبل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.