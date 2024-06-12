ميزة مكافحة السرقة الجديدة لنظام Android قيد الاختبار الآن

الرياض - أميرة القحطاني - ظهرت ميزة الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأول مرة في البرازيل، بدأت شركة جوجل في اختبار ميزة جديدة للحماية من السرقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل Android 15، بدءًا من البرازيل، تم الإعلان عن هذه الميزة، التي تحمل اسم Theft Detection Lock، في مؤتمر مطوري I/O في شهر مايو الماضي، وتهدف إلى تعزيز أمان الهواتف الذكية في المناطق المعرضة للسرقة، يمكن الآن للمستخدمين البرازيليين، الذين تم تحديدهم على أنهم يواجهون سرقة الهواتف الذكية بشكل متكرر، الاشتراك لتجربة هذه الميزة المبتكرة.

كيف يعمل قفل كشف السرقة للأندرويد

يستخدم قفل كشف السرقة، الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحركات غير العادية التي قد تشير إلى محاولة سرقة، تقوم هذه التقنية بتحليل الحركات المتشنجة أو غير المنتظمة لتحديد ما إذا كانت هناك سرقة أم لا، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يراقب المؤشرات الأخرى، مثل استخدام الجهاز على شبكة غير مألوفة أو فصله عن الشبكة المستخدمة بشكل متكرر لفترة طويلة.

توسيع الخصوصية والأمان في Android 15

تعد ميزة الحماية ضد السرقة هذه جزءًا من مجموعة أوسع من تحسينات الخصوصية والأمان التي تنفذها Google في Android 15، ومن بين هذه التحسينات تقديم قبو مقفل بكلمة مرور يسمى “Private Space”، مصمم لتخزين التطبيقات والبيانات الحساسة بشكل آمن، والأهم من ذلك، سيكون قفل كشف السرقة متاحًا أيضًا في الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل Android، مما يضمن استفادة مجموعة واسعة من المستخدمين من هذا التقدم الأمني.

الميزات الرئيسية لقفل كشف السرقة لنظام Android

كشف الحركة : يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الحركات المشبوهة التي قد تشير إلى السرقة.

مراقبة الشبكة : يكتشف ما إذا كان الهاتف قيد الاستخدام على شبكة مختلفة أو غير متصل بالشبكة المعتادة.

الخصوصية المحسنة : جزء من تحديثات الخصوصية والأمان الشاملة لنظام Android 15.

التوافق : تم نسخه احتياطيًا إلى إصدارات Android الأقدم للوصول إلى المستخدم على نطاق أوسع.

أدوات اتصال جديدة للمستخدمين البرازيليين

بالإضافة إلى التحسينات الأمنية، تطرح Google ميزات جديدة لتسهيل الاتصال والمواعيد لمستخدمي Android في البرازيل، سيتمكن المستخدمون قريبًا من إرسال رسائل للشركات مباشرةً عبر تطبيق WhatsApp من خلال النقر على زر مخصص في قائمة البحث الخاصة بالشركة.

تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية الاتصال، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمستخدمين للاتصال بالشركات، علاوة على ذلك، سيتمكن مستخدمو Android في البرازيل من تحديد مواعيد مع الشركات المحلية، مثل الأطباء وأخصائيي التجميل، مباشرةً من نتائج البحث، تهدف هذه الميزات إلى تحسين تجربة المستخدم الشاملة من خلال دمج الخدمات الأساسية في وظيفة البحث.

خطوة مهمة لأمان Android وراحة المستخدم

يؤكد قرار Google باختبار هذه الميزات في البرازيل على التزام الشركة بمعالجة التحديات الأمنية الإقليمية وتعزيز راحة المستخدم، يمثل تقديم قفل كشف السرقة وأدوات الاتصال الجديدة خطوة مهمة إلى الأمام في جعل أجهزة Android أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام.

مستقبل الحماية من السرقة على Android

يُعد طرح هذه الميزات في البرازيل بمثابة أرض اختبار للتنفيذ العالمي المحتمل، وفي حالة نجاحها، فمن الممكن توسيع هذه الابتكارات إلى مناطق أخرى، مما يوفر أمانًا وراحة معززة لمستخدمي أندرويد في جميع أنحاء العالم، مع استمرار Google في تحسين نظام التشغيل الخاص بها وتحسينه، يمكن للمستخدمين التطلع إلى إجراءات أمنية أكثر قوة ووظائف مبسطة في التحديثات المستقبلية.