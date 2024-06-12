عروض عيد الأضحى من كارفور.. أقوى العروض والتخفيضات حتى 25 يونيو

الرياض - أميرة القحطاني - أقوى عروض كارفور لشهر يونيو 2024، دوري العروض، تخفيضات ضخمة وخصومات حصرية على الشاشات والأجهزة الإلكترونية والغسالات والثلاجات وكافة الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية ومنتجات البقالة والأدوات المنزلية والإلكترونيات، وكافة السلع والمنتجات، تصل إلى 42%، وتستمر العروض من اليوم وحتى 25 يونيو 2024.

أقوى عروض كارفور حتى 25 يونيو “الجزء الثالث”

تواصل كارفور تقديم أقوى العروض والتخفيضات الضخمة على مختلف السلع والمنتجات، من أجهزة والإلكترونيات ومواد غذائية من لحوم ودواجن ومنتجات البقالة من زيت وسكر وأزر ومكرونة، بالإضافة إلى عروض على المنظفات ومنتجات العناية، والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ، وغيرها من العروض والخصومات الهائلة على بعض السلع والمنتجات، بهدف تقديم تجربة تسوق ممتعة، وتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من مختلف السلع وبأفضل العلامات التجارية وأحسن الأسعار.

عروض كارفور على الشاشات والأجهزة الكهربائية

شاشة 43 بوصة، من ماركة JAC، بسعر 8499 جنيه.

شاشة 32 بوصة من ماركة ARMADILLO، بسعر 4899 جنيه.

شاشة 43 بوصة من ماركة LG، بسعر 14199 جنيه.

شاشة 43 بوصة من ماركة فريش، بسعر 11999 جنيه.

شاشة 65 بوصة من ماركة تورنيدو، بسعر 25299 جنية.

ثلاجة فريش 397 لتر، نوفروست، بسعر 22999 جنيه.

ثلاجة من يونيون اير 420 لتر، بسعر 20900 جنية.

ثلاجة شارب 396 لتر، بسعر 24149 جنيه.

غسالة من تورنيدو فوق أوتوماتيك، 15 كيلو، بسعر 17569 جنية.

غسالة من زانوسي أوتوماتيك، 8 كيلو بسعر 22499 جنية.

بوتاجاز من فريش 5 شعلة بسعر 14330 جنية.

بوتاجاز من يونيون اير 5 شعلة بسعر 9999 جنية.

سخان كهرباء من فريش 50 لتر بسعر 2999 جنية.

مروحة عمودية من تورنيدو بسعر 2399 جنية.

مجلة عروض كارفور مصر من اليوم وحتى 25 يونيو 2024

ينتظر الكثيرين عروض كارفور لما توفره من خيارات كثيرة للشراء بعروض مميزة وتخفيضات هائلة وخصومات حصرية، مما تتيح لكافة عملائها تجربة تسوق متميزة.