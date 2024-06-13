فرص عمل بشركة بطاطس اند زلابيا للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن مطاعم بطاطس اند زلابيا من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة، للعمل فورًا بفروع الشركة في “أكتوبر – التجمع – مدينتي – العبور – مصر الجديدة – وسط البلد – مدينة نصر، برواتب مجزية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف مطاعم بطاطس اند زلابيا

مطلوب مدير مطعم خبرة في مجال العمل.

مطلوب عضو فريق.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد، والتفرغ التام.

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وتقدم الشركة رواتب مجزية، وحوافز، كما توفر برامج تدريبية، وفرص للترقي ويوم اجازة في الأسبوع، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية وبدل مواصلات.

للتقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف مطاعم بطاطس اند زلابيا” وإدخال كافة البيانات من الاسم ثلاثي ورقم الهاتف والسن وكافة البيانات المطلوبة.