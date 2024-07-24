هايبر ماركت فلامنجو يعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن سلاسل هايبر ماركت فلامنجو عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بفروع الشركة، لجميع المؤهلات، برواتب مجزية وتأمينات ومزايا أخرى، ونستعرض الآن على الخليج 365 تفاصيل الوظائف ورابط التقديم على النحو الأتي:

وظائف هايبر ماركت فلامنجو

مطلوب مديرين أقسام. مطلوب كاشير. مطلوب مشرف جروسري. مطلوب منسقين ممرات. مطلوب منسقين ثلاجة. مطلوب بقالين. مطلوب جزارين. مطلوب شيف مصنعات. مطلوب أفراد امن. مطلوب عمال مخازن. مطلوب معدين طلبات. مطلوب دليفري ويشترط امتلاك رخصة دراجة نارية.

الشروط والمزايا

الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، و يشترط التفرغ التام، ويفضل توافر خبرة في مجال العمل، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

توفر شركة فلامنجو مرتبات مجزية واجازات سنوية ويوم إجازة أسبوعيًا، وفرص للترقي، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على وظائف شركة فلامنجو

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف هايبر ماركت فلامنجو” ثم الحضور مباشرة إلى العنوان التالي: مركز شباب السلام اول – بجوار حي السلام – القاهرة، وذلك يوم الجمعة 26 يوليو 2024.