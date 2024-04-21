الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنازل شخص من جنسية دولة عربية عن دعواه بحق ثلاثة آسيويين اعتدوا عليه، بينما أقروا بجريمتهم أمام محكمة الجنح، مطالبين باستعمال الرأفة معهم، وانتهت المحكمة إلى إدانتهم وقضت بتغريمهم 3000 درهم.

وجاء في وقائع الدعوى، أن المتهمين الثلاثة كانوا موجودين في مكان عام قرب إحدى البنايات يتصرفون بطريقة سيئة، مُحدثين شغباً في المكان، واعتدوا على المجني عليه فحرر بلاغاً بالواقعة، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أحالتهم إلى المحكمة.

وأقر المتهمون في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بالتهمة المسندة إليهم، كما أقر المجني عليه بما تعرض له على أيديهم، لكنه تصالح معهم في نهاية الأمر وتنازل عن دعواه، فيما طلبوا من المحكمة أثناء مثولهم أمامها، استعمال الرأفة معهم، معترفين بارتكاب التهمة المسندة إليهم.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، باطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الواقعة، مشيرة إلى أنه لها الحق في أن تأخذ باعترافات المتهمين، طالما اطمأنت إلى مطابقتها للواقعة، وقضت بإدانتهم وعاقبتهم بالغرامة.

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