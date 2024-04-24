محمد الشرقي يطلع على مشاريع وأنشطة «الفجيرة للمغامرات»

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق عمل مركز الفجيرة للمغامرات، واطّلع سموه خلال اللقاء، على تقرير عمل المركز خلال الربع الأول لعام 2024م، ومشاريعه وأنشطته القادمة.

وأكّد سموه، أهمية ترسيخ رياضة المغامرات ونشاطاتها المتنوعة، مشيراً إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمجال المغامرات، ودورها المهم في تنمية القطاع السياحي والرياضي في الإمارة، ومواكبة تطورات القطاعَين التي تشهدها الإمارات، وفق أعلى المستويات التنافسية.

وثمَّن سموه، جهود فريق المركز في تطوير قطاع المغامرات على مستوى إمارة الفجيرة، والدولة، موجِّهاً بالتطوير المستمر وطرح البرامج التدريبية التي تخدم أهداف المركز، وتسهم في تحقيق أفضل النتائج، وقدّم فريق مركز الفجيرة للمغامرات، شكرهم وتقديرهم إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم وتوجيهات سموه لتقديم مستويات تنافسية ومستدامة، تسهم في تطوير رياضة المغامرات إقليمياً وعالمياً.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات.