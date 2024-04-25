الامارات | محمد بن راشد للشباب: "بادر لا تنتظر .. بلادكم مليئة بالفرص .. ومستقبلكم مشرق بإذن الله"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، جانباً من خلوة الشباب بحضور 200 شاب إماراتي ووزير الشباب الجديد سلطان النيادي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أثناء حضوري اليوم جانباً من خلوة الشباب بحضور 200 شاب إماراتي ووزير الشباب الجديد ..

توجيهاتنا للشباب : بادر لا تنتظر .. بلادكم مليئة بالفرص .. ومستقبلكم مشرق بإذن الله .. وبيدكم تصنعون واقع أفضل لكم ولأسركم ولبلادكم …"

وتابع سموه: "ولوزير الشباب الجديد سلطان النيادي : أنت قدوة ونموذج وملهم للشباب .. وكما وصلت للفضاء .. نريدك أن تأخذ طموحات شبابنا لنفس المكان الذي كنت فيه . الفضاء والسماء".