محمد بن راشد يحضر جانباً من خلوة الشباب

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من خلوة الشباب.

وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "أثناء حضوري اليوم جانباً من خلوة الشباب بحضور 200 شاب إماراتي ووزير الشباب الجديد".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "توجيهاتنا للشباب: بادر لا تنتظر .. بلادكم مليئة بالفرص .. ومستقبلكم مشرق بإذن الله .. وبيدكم تصنعون واقعا أفضل لكم ولأسركم ولبلادكم".

وأوضح سموه "لوزير الشباب الجديد سلطان النيادي: أنت قدوة ونموذج وملهم للشباب.. وكما وصلت للفضاء.. نريدك أن تأخذ طموحات شبابنا لنفس المكان الذي كنت فيه. الفضاء والسماء".