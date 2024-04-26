الامارات | «إقامة دبي» تطلق مبادرة «سفراء السمعة» لموظفيها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مبادرة «سفراء السمعة» التي تُعدُّ خطوة استباقية ونوعية، تهدف إلى نشر ثقافة السمعة المؤسسية بين الموظفين، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات الرائدة في الإمارات.

وذكرت الإدارة في بيان، أمس، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز السمعة المؤسسية الداخلية، وبناء جسور التواصل بين موظفي «إقامة دبي»، إلى جانب تحفيز عنصر المبادرة والتفكير الابتكاري بينهم، وترسيخ السمعة الإيجابية على المستوى الداخلي، حيث تستهدف المبادرة نخبة من موظفي «إقامة دبي»، ليكونوا سفراء داخليين للسمعة المؤسسية، من خلال برنامج خاص تم إعداده لتحقيق هذه الغاية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المرّي، إن هذه المبادرة تعكس الالتزام الراسخ لدى المؤسسة بتطوير بيئة العمل الإيجابية، وتعزيز الثقة والتفاعل بين الموظفين، مشيراً إلى أنها تأتي «انطلاقاً من المبدأ السادس من المبادئ العشرة لدولة الإمارات، المتعلق بترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات، والتي أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما تُسهم في ترسيخ المكانة المتميزة التي تحظى بها (إقامة دبي) على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».

بدوره، قال نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل في «إقامة دبي»، العميد عبدالصمد حسين سليمان، إن مبادرة «سفراء السمعة» تعكس التزام «إقامة دبي» الدائم بتعزيز ثقافة السمعة المؤسسية والابتكار في بيئة العمل، لافتاً إلى أن هذه الخطوة الاستباقية تبرز استعداد «إقامة دبي» للتحديات المستقبلية، وتُعزز مكانتها مؤسسةً رائدةً في دعم بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين الكوادر البشرية.