الامارات | مسارات جديدة للحافلات ومركبات الأجرة في 6 شوارع بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطة تنفيذ مسارات جديدة خاصة بالحافلات ومركبات الأجرة بطول 13.1 كيلومتراً، موزعة على ستة شوارع حيوية، هي شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والثاني من ديسمبر، والسطوة، والنهدة، وعمر بن الخطاب، ونايف، يجري تنفيذها بين عامي 2025 و2027، وبذلك يرتفع إجمالي أطوال المسارات الخاصة بالحافلات إلى 20.1 كيلومتراً.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير: «يعد مشروع المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة، إحدى أهم الممارسات العالمية وسياسات النقل الناجحة التي تساعد على تحفيز السكان على استخدام المواصلات العامة بدلاً من المركبات الخاصة، ويهدف إلى تقليل زمن الرحلة وزيادة نسبة الالتزام بجداول مواعيد الحافلات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام المواصلات العامة، وتحسين معدل وصول مركبات الأجرة، وخفض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتقليل نسبة الانبعاثات الملوثة للبيئة، وصولاً إلى تحقيق الغاية الاستراتيجية لتكامل دبي وتحسين جودة الحياة، وتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة».

وأضاف الطاير: «يسهم التوسع في المسارات الخاصة بالحافلات في خفض زمن رحلات خطوط الحافلات على المسارات المخصصة في ساعات الذروة بنسبة تراوح بين 24 و59%، وتحسين الزمن المتوقع لوصول الحافلات المستخدمة للمسارات المخصصة بنسبة تراوح بين 28 و56%، حيث يتوقع أن ينخفض زمن رحلات الحافلات على شارع نايف بنسبة 59%، وشارع السطوة بنسبة 54%، وشارع عمر بن الخطاب بنسبة 50%، وشارع النهدة بنسبة 38%، فيما يتوقع أن يتحسن زمن وصول الحافلات على شارع الثاني من ديسمبر بنسبة 56%، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بنسبة 52%، وشارع السطوة بنسبة 48%، وشارع عمر بن الخطاب بنسبة 42%»، مشيراً إلى أن التوسع في المسارات يسهم أيضاً في تشجيع السكان والزوار على استخدام حافلات المواصلات العامة بنسبة تصل إلى 30% في بعض الشوارع، إلى جانب تقليل عدد الحافلات التي تخدم هذه الخطوط، نظراً للوفر المحقق في زمن الرحلة.

وأوضح أن اعتماد خطة تنفيذ المسارات الخاصة بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته المراحل الثلاث السابقة لتنفيذ المسارات، التي أسهمت في تقليل زمن الرحلة لبعض خطوط الحافلات إلى نحو خمس دقائق لكل حافلة، بنسبة تحسّن في زمن الرحلة تقدّر بـ24%، كما أسهمت في رفع نسبة رضا الركاب وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة نفذت في مرحلة سابقة، مسارات للحافلات بطول سبعة كيلومترات، شملت تنفيذ مسار منفصل للحافلات ومركبات الأجرة على شارع خالد بن الوليد بطول 4.3 كيلومترات، يمتد من تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع الميناء، إلى ما قبل تقاطعه مع شارع زعبيل في الاتجاهين، وأجزاء من شارع نايف بطول كيلومتر واحد، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (من دوار السطوة إلى شارع الشيخ راشد بطول 1200 متر)، وشارع الغبيبة (من التقاطع مع شارع الميناء إلى شارع رقم 12 بطول 500 متر).

• 20.1 كيلومتراً إجمالي أطوال المسارات الخاصة بالحافلات في دبي عند اكتمال المشروع.