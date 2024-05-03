الامارات | طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً (السبت) صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار رطبا ليلاً وصباح الأحد، على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية.

وذكر المركز في بيان اليوم أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:00، والمد الثاني عند الساعة 02:23، والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:45".

وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:40، والمد الثاني عند الساعة 07:29، والجزر الأول عند الساعة 12:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:21.

وفيما يخص درجات الحرارة العظمي والصغرى، ونسب الرطوبة العظمى والصغرى توقع المركو أن تكون درجة الحرارة العظمي بمدينة أبوظبي غداً السبت، 36 درجة والصغرى 22 ونسبة الرطوبة العظمي 80 % والصغرى 30% فيما يكون درجة الحرارة الكبرى في مدينة دبي 36 والصغرى 21، ونسبة الرطوبة العظمى 80 و الصغرى 30، ودرجة الحرارة بالشارقة العظمى 36 و الصغرى 22، ونسبة الرطوبة العظمى 80 و الصغرى 30 على أن تكون درجة الحرارة العظمي في عجمان 36 والصغرى 22 ونسبة الرطوبة العظمى 75 والصغرى 30.. وفي أم القيوين ستكون درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23، ونسبة الرطوبة العظمى 75 والصغرى 30 .

وأما رأس الخيمة فستكون درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22، ونسبة الرطوبة العظمى 75 و الصغرى 35 وستكون درجة الحرارة العظمى في الفجيرة 35 والصغرى 23 درجة، ونسبة الرطوبة العظمى 80 و الصغرى 25.

وفي مدينة العين ستكون درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21 فيما تبلغ نسبة الرطوبة الكبرى 70 والصغرى 35.. وفي ليوا ستكون درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23 فيما ستكون نسبة الرطوبة الكبرى 70 و الصغرى 20.. وفي مدينة الرويس ستكون درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22، ونسبة الرطوبة الكبرى 70 والصغرى 45 والسلع درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22 درجة، ونسبة الرطوبة العظمى 75 والصغرى 45 .. وفي دلما ستكون درجة الحرارة العظمى 31 و الصغرى 22 درجة، ونسبة الرطوبة العظمى 95 و الصغرى 40 وفي طنب الكبرى و الصغرى ستكون درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، ونسبة الرطوبة العظمى 95 والصغرى 70 أما أبو موسى فستكون درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22 درجة ونسبة الرطوبة العظمى 95 والصغرى 70.