بلدية دبي تعقم 102 موقع لتجمعات مياه الأمطار وأكثر من 75 ألف منفذ لمصارف المياه

ابوظبي - سيف اليزيد - كثّفت بلدية دبي جهودها وعملياتها لمكافحة آفات الصحة العامة، عبر تطبيق خطط وبرامج متكاملة لمكافحة البعوض، والحدّ من فرص انتشاره والظروف والعوامل المشجعة على تكاثره، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة لمعالجتها بطرق المكافحة الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية المعتمدة، التي تستهدف تأمين الوقاية الاستباقية للصحة العامة لكافة المواطنين والمقيمين في إمارة دبي.

ونفذت البلدية منذ انتهاء العاصفة المطرية في أبريل الماضي، حملات تطهير وتعقيم استهدفت 102 موقع لتجمعات المياه، وما يزيد عن 75 ألف منفذ لمصارف المياه، اُستُخدِم فيها الكبسولات البكتيرية لمكافحة يرقات البعوض، ومبيدات الرش الرذاذي والدخاني، لمكافحة الطور البالغ من البعوض، إضافة إلى 511 لتراً من المبيدات السائلة، و391 كيلوغراماً من المبيدات الصلبة.

وأكد عادل عبدالله الكراني، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي، أن فرق البلدية المتخصصة تواصل جهودها على مدار الساعة، لمكافحة البعوض في جميع مناطق إمارة دبي السكنية والتجارية والصناعية والمسطحات المائية والحدائق والأسواق العامة، ومواقع المصارف المائية وغيرها، بما يضمن تعزيز منظومة الصحة العامة، وتوفير الوقاية الاستباقية للمجتمع.

وأشار إلى أن جميع المبيدات المستخدمة صديقة للبيئة، ويجري استخدامها وفق خطط عمل واستراتيجيات رقابية تهدف إلى تغطية جميع المناطق للحدّ من انتشارها.

وعممت البلدية على شركات المقاولات، اشتراطات وأدلة هدفها اتخاذ إجراءات المكافحة الحشرية من خلال شركات مكافحة الآفات العامة المُعتمدة والمرخصة من البلدية، كما تبع ذلك زيارات ميدانية للمواقع الإنشائية للوقوف على الإجراءات المتخذة وبرامج المكافحة.

كما نوّهت بلدية دبي إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تنشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للوقاية من انتشار البعوض، وذلك بمراقبة تسرب المياه من الصنابير، والمكيفات والثلاجات، فضلاً عن ضرورة التخلص من تجمعات المياه الراكدة التي تتشكل في برك السباحة والأوعية الزراعية المغمورة بالمياه والبراميل وغيرها.