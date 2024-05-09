الامارات | «التربية» تحدد المخرجات المتوقعة من اختبار «إمسات» للصف الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم المخرجات المتوقعة من اختبار الإمارات القياسي الأساسي الذي يستهدف طلبة الصف الأول في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن اختبار «إمسات» الأساسي يشمل تقييمات إلكترونية معيارية لطلبة الصف الأول يقيس مهارات اللغة العربية المكتسبة في مرحلة رياض الأطفال.

ويوفر الاختبار بيانات حول درجة امتلاك طلبة الصف الأول المهارات والقدرات الأساسية لتعلم اللغة، والتواصل الفاعل مع الآخرين.

وبيّنت الوزارة، بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني، أن المخرجات المتوقعة للاختبار هي تزويد أولياء أمور الطلبة ببيانات نوعية حول مهارات اللغة التي اكتسبها أطفالهم قبل التحاقهم بالصف الأول، تساعدهم في دعم تعلّم أطفالهم والمشاركة الفعّالة في تقدم أبنائهم الأكاديمي، وتوفير بيانات دقيقة ومقارنات معيارية لمعلمي الصف الأول، تساعدهم في التخطيط للتدريس لاحقاً، وبناء الخطط العلاجية والإثرائية المناسبة.

كما يستهدف الاختبار قياس جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال من خلال قياس أحد مخرجات هذه المرحلة، وهي مهارات اللغة العربية المكتسبة لدى الطلبة، والحصول على نقطة مرجعية معيارية حول مدى امتلاك طلبة الصف الأول مهارات اللغة العربية تساعد في إجراء المقارنات ودراسة أثر التعليم مستقبلاً، إضافة إلى تزويد صانعي القرار ببيانات كمية ونوعية حول مهارات اللغة العربية لدى طلبة الصف الأول عند التحاقهم بالمدرسة تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكدت الوزارة أن اختبار الإمارات القياسي الأساسي الذي تطبقه الشهر الجاري ينفذ على نطاق وطني واسع لطلبة الصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة، وفق خطة مرحلية محددة.

ويتألف الاختبار من أسئلة اختيار من متعدد، ويتم الدخول للاختبار من خلال رمز تفعيل خاص بكل طالب، ويُنفذ في مجموعات، بحيث يكون عدد الطلبة في كل مجموعة خمسة طلاب.