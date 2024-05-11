الامارات | جهات مختصة في عجمان تبحث إطلاق مبادرة مشتركة لـ"رفع الشعور بالأمان"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، وهيئة دعم الخدمات الأمنية، مبادرة مشتركة لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، وتوفير بيئة سكن مثالي وآمن للجميع.

وجاء ذلك خلال استقبال مدير عام الدائرة، عبدالرحمن محمد النعيمي بمكتبه في الدائرة، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان العميد رائد عبيد الزعابي، ومدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد أحمد سعيد النعيمي، والمدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية محمد عبدالله يوسف الشامسي، بحضور مدير إدارة المباني رئيس فريق امتثال المباني المهندس خليفة عبدالله الفلاسي.

وأكد النعيمي في مستهل الاجتماع، أن إمارة عجمان أصبحت اليوم تتصدر سلم العيش الهانئ، بفضل توفر مقومات السعادة والرفاهية، وتكامل جهود كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، ورفع مؤشر السعادة ومؤشر جاذبية إمارة عجمان، كما وتعد قبلة للسكان والسياح والمستثمرين، موضحًا أن العمل الدؤوب لا يتوقف لتحقيق الأفضل من خلال توطيد الشراكة وتدشين المبادرات النوعية التي تضمن تحقيق أفضل النتائج في مختلف المجالات.

وتخلل الاجتماع مناقشة مقترح تحديث شهادة الإنجاز واستحداث شهادة الامتثال للمباني والتي تربط بين البناء وخدمات السلامة مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وخدمات الرقابة الأمنية لدى شرطة عجمان، لضمان تلبية البنايات لاشتراطات البناء، واشتراطات السلامة، واشتراطات الصحة العامة، والاشتراطات الأمنية من خلال باقة خدمات موحدة تهدف الى تحقيق أفضل النتائج على مستوى إمارة عجمان في رفع مؤشر نسبة الشعور بالأمان وتقليل عدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة من السكان، وضمان صحة قاطني البنايات.

وتطرق الاجتماع لعمل الدائرة ومبادراتها الرامية لتعزيز الشراكة، وفتح آفاق التعاون المشترك لتنفيذ المشاريع الحيوية ومن ضمنها هذه المبادرة، والتي ستتضمن تقديم تسهيلات لدعم ملاك البنايات والمستثمرين في الإمارة، مما سيسهم في جذب المستثمرين مع ضمان جودة حياة المجتمع.

ومن الجدير ذكره أن المبادرة ستؤثر على اشتراطات البناء، والتزام ملاك المباني باشتراطات البناء واشتراطات الدفاع المدني ضمن خدمة شهادة الاستيفاء، واشتراطات الصحة العامة الخاصة بالدائرة.