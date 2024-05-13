فاطمة بنت هزاع بن زايد تفتتح المقر الجديد لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تفتتح المقر الجديد لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، الذي يقع بين فندق إرث ابوظبي ونادي أبوظبي للسيدات مقابل جامع الشيخ زايد الكبير، ويمتد على مساحة تقارب 13,870 متراً مربعاً.

ويأتي تدشين المقر الجديد للأكاديمية في إطار تجسيد رؤية القيادة الرشيدة نحو إيجاد بيئة رياضية مثالية تُشجع إقبال المرأة على ممارسة الرياضة، وتُحفزها إلى العيش بنمط حياة صحية سليمة، وفي إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الكريمة ودعمها المستمر واللا محدود للمرأة من أجل تعزيز دورها ورفع شأنها ودعم مسيرتها وتحسين نمط معيشتها وإثرائه بممارسة مختلف الأنشطة الرياضة والثقافية والاجتماعية.

من جانبها وجَّهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى «أم الإمارات» على دعم سموها السخي للارتقاء بالمرأة ودعم مسيرتها، مثمنة عطاءات سموها وأياديها البيضاء التي تقف وراء الإنجازات التي سطرتها ابنة الإمارات في جميع المجالات، وأشارت سموها إلى أن المقر الجديد للأكاديمية يمثل تحفة رياضية معمارية تضاف للمنشآت الرياضية في أبوظبي، ومفخرة للبنيان العمراني العصري ذي الطابع المتميز، وستشكل الأكاديمية محطة مبهرة في مسار عمليات التطوير للحركة الرياضية النسائية.

وأكدت سموها على أن أهمية ممارسة الرياضة، بوصفها عنصراً رئيساً من عناصر بناء المجتمع ونشر السعادة والبهجة والإيجابية في جنبات الحياة، معتبرة أن الرياضة ليست نشاطاً ترفيهياً وصحياً فحسب، بل أسلوب حياة يهذب الروح والجسد والسلوك للإنسان.

ويتكون المبنى الجديد لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية من مرافق رياضية داخلية وخارجية ومكاتب إدارية وقاعة محاضرات تتسع لـ 100 شخص. وتشتمل المرافق الداخلية للأكاديمية على ملعب للاسكواش وصالة مبارزة وقاعة للأيروبيكس وصالة للرياضة البدنية وقاعة للألعاب القتالية (الجودو والجوجيتسو) وأيضاً صالة رياضية للكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد. ويضم المبنى مكتبة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبحوث الرياضية، أما المرافق الخارجية فتضم ملعباً دولياً لكرة القدم، ومضمار جري خارجي وملعبي كرة البادل.

ويحتوي مبنى الأكاديمية على أحدث المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل الذكية، التي تحقق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة والاستدامة البيئية، مع المحافظة على موارد الطاقة المتعددة.