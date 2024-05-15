الامارات | منصور بن زايد: للتعليم في دولتنا مكانة خاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أن للتعليم في دولتنا مكانة خاصة. وقال سموّه: إن التعليم يأتي في مقدّمة أولوياتنا الوطنية، ويحظى برعاية شاملة واهتمام فائق من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل هذا الاهتمام نجحت دولتنا في تقديم نموذج تعليمي اتصف بالتميّز والريادة وجودة المخرجات، وأولت دولة الإمارات اهتماماً خاصاً للتعليم المبكّر، وسنّت له قوانين وتشريعات، وتحفيزاً للعاملين في القطاع، أطلقنا مجال «جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكّر».

جاء ذلك خلال الكلمة المُتلفزة التي وجّهها سموّه، أمس، خلال الحفل الذي أقامته «جائزة خليفة التربوية» لتكريم الفائزين بجوائز دورتها الـ17، بالتزامن مع افتتاح «المؤتمر الدولي الثالث لجائزة خليفة التربوية» الذي ينعقد تحت عنوان: «التعليم من التمكين إلى المستقبل».

وتقدّم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالتهنئة للفائزين بجوائز هذه السنة، وتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وأعضاء لجنتها التنفيذية، ولجان الفرز والتحكيم، والمنسّقين، والعاملين في الميدان التربوي والتعليمي داخل الدولة وخارجها، وجميع الشركاء الاستراتيجيين، والجهات المتعاونة مع الجائزة، ومختلف فئات المجتمع.

وشهد الفعاليات في فندق قصر الإمارات مندرين أورينتال.. سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش نائب رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وزكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وأحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، والدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محيي الدين توق رئيس المجلس الوطني لتطوير المناهج بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من القيادات الأكاديمية والتعليمية من داخل الدولة وخارجها.

بعدها كرّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الفائزين بالجائزة بدورتها الـ17.

وقدّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان «درع جائزة خليفة التربوية للشخصية التربوية الاعتبارية» التي فازت بها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية إلى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الذي تسلمه نيابة عن سموّها وهو التكريم الذي يأتي تقديراً لجهودها في دفع مسيرة التعليم، والنهوض بالعملية التعليمية ودعم التميّز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً.

ومن ثم كرّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الفائزين بالجائزة وعددهم 41 فائزاً وفائزة من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي والعالم، بينهم 26 فائزاً وفائزة من داخل الدولة، و11 فائزاً وفائزة على مستوى الوطن العربي إلى جانب أربع فائزات بمجال جائزة خليفة العالمية للتعلم المبكر على مستوى العالم، وكرّما فئة الأسرة الإماراتية المتميّزة، وشمل التكريم ثلاث أسر إماراتية متميّزة قدمت إسهامات بارزة في دعم مسيرة التعليم.