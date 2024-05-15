اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان أحمد عبدالله الأحمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان أحمد عبدالله الأحمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء لدولة الكويت الشقيقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements