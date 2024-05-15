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الامارات | محمد بن زايد يهنئ لورانس وونغ بتوليه منصب رئيس وزراء سنغافورة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 مايو 2024

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر منصة «إكس»: "أهنئ معالي لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة وأتمنى له التوفيق والنجاح مؤكداً حرصنا على مواصلة العمل معاً لتوطيد الشراكة الشاملة بين بلدينا وتوسيع قاعدة مصالحنا المشتركة خاصة في المجالات التنموية. كما أشيد بالدور الذي قام به معالي لي هسين لونغ خلال فترة توليه المنصب في تعزيز العلاقات الإماراتية-السنغافورية متمنياً له موفور الصحة والسعادة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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