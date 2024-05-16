الامارات | 10 نصائح للمواطنين لتأدية «حج آمن»        

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الخارجية، ضمن صفحة المسافر الإماراتي، مجموعة من النصائح ومعلومات السفر المهمة للمواطنين المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، والمتوافرة على موقع الوزارة.

وشملت أبرز 10 إرشادات ونصائح، التسجيل في خدمة «تواجدي»، وأخذ الجرعات الأساسية المطلوبة من التطعيمات قبل السفر، وأن يكون جواز السفر صالحاً لمدة ستة أشهر على الأقل، وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أثناء التجوال، والاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الوثائق الرسمية، والاحتفاظ برقم الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج، والتأكد من حمل جميع المستندات المطلوبة والأموال التي تحتاج إليها للسفر، ومراعاة عدم استخدام السيارات الخاصة في مناسك الحج، والحصول على التصاريح الخاصة بالحج من حملات الحج المعتمدة للدخول إلى مكة المكرمة، والالتزام بمواعيد الوصول المحددة وقوانين الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية، أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي» على الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي، للتمكن من تقديم المساعدة في حالات الطوارئ، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة.

من جانبها، أكدت الحكومة الرقمية، حرص دولة الإمارات على تسهيل سفر المواطنين، وإقامتهم، وحمايتهم من أي مصاعب أو مشكلات أو معوقات قد تعترضهم، لافتة إلى أهمية اتباع الإرشادات المهمة التي توفرها وزارة الخارجية التي تعينهم وتساعدهم في حالة رغبتهم في السفر إلى الخارج.

• ضرورة الاحتفاظ برقم الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج.