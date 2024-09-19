شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» توقع عقدا مع «كهرباء السعودية» بـ93.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس) عقد تقديم تحسين البنية التحتية للشبكة والتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد بقيمة 93.725 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات، مشيرة إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها أثرا ماليا إيجابيا يبدأ من الربع الأول من عام 2025.

