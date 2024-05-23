الامارات | استقبله منصور بن زايد.. رئيس وزراء باكستان يصل البلاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة إلى أبوظبي اليوم في زيارة عمل إلى الدولة.

وكان في استقباله.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وعدد من المسؤولين لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي.