الامارات | 108 محطات لرصد عناصر المناخ في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إجمالي عدد محطات رصد عناصر المناخ المنتشرة في الدولة، بلغ 108 محطات، فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف غرباً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً، خصوصاً غرباً، لتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وتفصيلاً، أكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء زيادة محطات رصد عناصر المناخ المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، بنهاية العام الماضي، بنسبة 10%، ليصبح عددها 108 محطات، مشيراً إلى أن «الزيادة تعكس حرص الدولة على اتخاذ تدابير استباقية للتصدي لأي تغيرات مناخية».

وأوضح أن آلية عمل محطات الرصد، ترتكّز على قياس درجات الحرارة المئوية الصغرى والعظمى، وكمية الأمطار، ودرجات الرطوبة النسبية، وقياسات الضغط الجوي على مستوى سطح البحر، وسرعة الرياح، والمتوسط اليومي والأقل والأقصى لساعات سطوع الشمس، ومتوسط الإشعاع الشمسي اليومي والمجموع الشهري، والأشعة فوق البنفسجية المسجلة حسب الشهر.

كما تتولّى رصد عدد أيام العواصف الرعدية والرملية والضباب، ودرجات الرطوبة والأمطار والحرارة حسب الشهر.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تبنّت توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في مختلف القطاعات، من أجل استثمار حلولها بهدف الارتقاء بجودة حياة الفرد والمجتمع والبيئة، وإحداث أثر إيجابي ينعكس على منظومة الفرص المستقبلية، كما تمكّنت من تحقيق إنجازات عدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يعكس الحرص على مواكبة المتغيرات العالمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي والاستفادة من هذه التكنولوجيات في عملية بناء اقتصاد مستدام وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأفاد بأن التحديات البيئية تشكّل إحدى أبرز القضايا التي تتصدى لمواجهتها دولة الإمارات بإجراءات استباقية ومبادرات حكومية استطاعت عبرها تذليل الكثير من التحديات باستخدام تكنولوجيات مبتكرة، كان من أبرزها الاستفادة من مخرجات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول كفيلة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تداعيات التغير المناخي.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الدولة تتأثّر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث يشهد الطقس غداً انخفاضاً جديداً في درجات الحرارة، فيما يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، والرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/الساعة، وتصل إلى 40 كم/الساعة على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج ويضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الإثنين المقبل سيظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/الساعة، وتصل إلى 40 كم/الساعة على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/الساعة، وتصل إلى 40 كم/الساعة على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الدولة تشهد خلال الفترة الحالية امتداد عدد من المنخفضات الحرارية التي تعمل على رفع درجات الحرارة، أهمها منخفض الهند الموسمي، لافتاً إلى أنه نتيجة لوجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، فإن ذلك يؤدّي إلى تكوّن هذه السحب وفرص سقوط الأمطار.

وذكر أن بعض مناطق الدولة تتأثر خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ)، الذي يصاحبه تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً. وقال إن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، قد تثير الغبار خلال فترة الصباح، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محمّلة ومثيرة للغبار.

ولفت المركز إلى أن هذا الشهر يشهد تزايداً في الرطوبة النسبية في بعض الأيام خلال فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكّل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر، مشيراً إلى أن متوسط درجات الحرارة خلال شهر يوليو يراوح بين 34.6 و37.2 مئوية، إذ يكون متوسط درجات الحرارة العظمى بين 39.7 و43.8 مئوية، ومتوسط الدرجات الصغرى بين 29.1 و31.4 مئوية.