عمار النعيمي: المختبر المركزي ركيزة مهمة في التنمية المستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على الحرص والاهتمام الذي توليه الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان بالمحافظة على صحة، وسلامة المواطن، والمقيم، والزائر من خلال تبني خطة شاملة ومتكاملة لإحكام الرقابة على المواد الغذائية والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات والمقاييس المعتمدة، وتوظيف أحدث التقنيات والمعدات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وأبدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، تقديره لجهود المختبر المركزي التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان من أجل حماية المستهلك واكتشاف المواد الغذائية غير الصالحة، وقال سموه، إن صحة الجميع أهم أولوياتنا، ونسعى بلا توقف للتحسين والتطوير الدائم وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتلاحقة، مثمنا سموه جهود دائرة البلدية والتخطيط والدور الكبير والمهم الذي يقوم به المختبر المركزي كركيزة مهمة في تعزيز التنمية المستدامة وحرص القائمين عليه على إضافة فحوصات تعزز جودة وسلامة الغذاء.

جاء ذلك خلال توقف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لدى افتتاحه مؤخراً مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل 2024»، أمام جناح دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حيث اطلع على عمل المختبر المركزي - التابع لدائرة البلدية.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن زيارة سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لجناح الدائرة في المهرجان، تقدم حافزاً قوياً للعاملين في المختبر من أجل زيادة جودة وضمان سلامة الأغذية على مستوى الإمارة ورفع مستوى الإنتاج.

وأوضح المهندس خالد الحوسني، أن المختبر المركزي يستخدم العديد من الأجهزة الرئيسية والأجهزة المساندة لتقديم أفضل أنواع الخدمات لضمان الصحة والسلامة العامة، مشيراً في ذلك إلى أبرز خدمات المختبر، وتشمل قياس نسبة الألوان الصناعية والكشف عن صبغة سودان - فحص المواد الملامسة للغذاء للمواد المصنوعة من المواد البلاستيكية والمعادن والورق المقوى - وفحص الأستيرولات منها الكوليسترول، وفحص تركيب الأحماض الدهنية في الزيوت للتأكد من مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات القياسية بهدف حماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش، وقياس نسبة الكحول في مختلف المواد الغذائية ونسبة الفورمالدهيد، والكشف عن المعادن في مياه الشرب ومختلف المواد الغذائية والكشف عن وجود مادة ثاني أكسيد التيتانيوم E171 في المنتجات الغذائية خاصة الحلويات والطحينية والحلاوة الطحينية وحلوى الأطفال وغيرها من المنتجات المرتبطة بإضافة تلك المادة.