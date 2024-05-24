شرطة دبي تكرم شركاءها الاستراتيجيين

ابوظبي - سيف اليزيد - كرمت القيادة العامة لشرطة دبي، عدداً من الشركاء الاستراتيجيين للقيادة العامة لشرطة دبي وأفراد من الجمهور، لمساهمتهم في دعم جهود شرطة دبي الأمنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في خدمة وإسعاد المجتمع.

وسلم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، واللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون اسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، بحضور العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العقيد الدكتور سعود الرميثي وعدد من الضباط، شهادات التكريم إلى كل من جمال ناصر الصويدر، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري في وكالة أنباء الإمارات "وام"، وعبدالرحمن عبيد بو الشوارب نائب رئيس تنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، وعلياء الذيب مديرة الاتصال الاستراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومنى ماجد الفلاسي، مديرة إدارة استراتيجية الرياضة الإلكترونية بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وراشد محمد إبراهيم الهرمودي، مدير إدارة الوجهات الترفيهية في مراكز نخيل، وساره محمد المري، من هيئة تنمية المجتمع، والإعلامي طلال الهنداسي، من مؤسسة دبي للإعلام.

كما كرم اللواء الغيثي، عدداً من المتطوعين وهم حازم حسن صبري، وجعفر فولاذ، وأحمد عيد، وفاطمة أغوم، على الأدوار المجتمعية التطوعية التي قاموا بها، بصورة فردية أو بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي.

وتقدم اللواء الغيثي، بالشكر والتقدير والعرفان إلى الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي، والمكرمين من المتطوعين، مؤكداً لهم أن شرطة دبي تؤمن بأهمية العلاقات والشركات والتواصل مع الجهات والمجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة، مثمنا أدوراهم الجماعية والفردية.