طالب إماراتي يحوّل «أكسيد الكربون» إلى مصدر للطاقة النظيفة

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (أبوظبي)

أكد الطالب المبتكر سيف حسن إبراهيم كرم الذي حصد مؤخراً المركز الثالث عالمياً في مسابقة الكيمياء المقامة في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، ضمن فعاليات المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF، أنه ليس هناك مستحيل، وأن المُجد يكون له دائماً نصيب وافر من التوفيق والتميز.

وقال لـ«الاتحاد»: أنا سعيد جداً بوصولي إلى هذه المرحلة، وبحصولي على الجائزة، حيث إنني استطعت أن أرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً، وأهدي الإنجاز والجائزة إلى قادة وحكومة وشعب وطننا الإمارات، وإلى وزارة التعليم، ومؤسسات التعليم في الدولة، وإدارة مدرستي، وأسرتي الغالية، الذين لم يدخروا جهداً في تشجيعي، ودعمي في مسيرتي العلمية، ورفع معنوياتي، والإيمان بقدراتي طوال مسيرتي في العمل في مجال العلوم.

وأضاف: لقد تنافس في المسابقة أكثر من 2000 طالب وطالبة من نحو 70 دولة على مستوى العالم، واستطعت بعون الله، وبدعم الجميع، الحصول على المركز الثالث عالمياً في مسابقة الكيمياء، ما يعتبر إنجازاً عالمياً كبيراً لدولتنا الحبيبة.

لقد ركز المشروع على مشكلة الانبعاثات وتلوث الجو، وكيفية إيجاد حلول ومعالجات مبتكرة في مجابهة تحدي ثاني أكسيد الكربون في الجو، وقد أجريت تجارب متنوعة في مختبرات جامعة الشارقة و«أميركية الشارقة»، وجامعة خليفة، لنستطيع الوصول إلى مركب جديد يمتص ثاني أكسيد الكربون في ظل أي ظروف، وتحت أي درجة حرارة وضغط قوي، دون الحاجة إلى مختبرات أو أدوات معقدة.

وأضاف: يعرف المركب الجديد باسم أكسيد الكربون كمصدر للطاقة النظيفة، وهو الهيدروجين الذي يعد وقود المستقبل، وبفضل هذا الاكتشاف، ومن خلاله، سنتمكن من المساهمة في تخفيض الانبعاثات الكربونية وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام.

ويعد هذا الابتكار في مجال تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف إنجازاً يسهم في تجسيد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق أهداف الاستدامة في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ويشكل أيضاً إنجازاً علمياً كبيراً وتفوقاً أكاديمياً عالمياً، ما يرفع اسم الدولة عالياً بين الأمم على مستوى العالم.

ومن جهته تحدث أيضاً حسن إبراهيم محمد والد الطالب المبتكر قائلاً: أنا فخور جداً بابني إذ إنه كان متميزاً منذ الصغر، وكان يحب العلوم كثيراً، وقد شارك في مسابقات عديدة على مدى سنوات ماضية، وحصد جوائز كثيرة.

كما شارك في مسابقات دولية في عدد كبير من البلدان منها: مصر، وعمان، وتايلاند، والسعودية، والولايات المتحدة الأميركية. وحصوله على هذه الجائزة ما هو إلى حصاد سنين من التعب والجهد. وهو حالياً يعمل على تطوير طائرة من دون طيار تعمل بالوقود النظيف، لتقليل الانبعاثات الكربونية في الجو.

وأضاف: نحن سعداء بأن يرفرف علم دولتنا الحبيبة عالياً بين الأمم، بذلك نرد جزءاً من الجميل إلى وطننا الإمارات. والحمدالله تتميز دولتنا بوجود عقول تستطيع أن تبتكر وتخترع وتتميز بين دول العالم المتقدمة.

ونتمنى أن يستمر الدعم من قبل القيادة والحكومة الرشيدة حتى يتمكن ابني من تحقيق أهداف وابتكارات مميزة أخرى، وحتى يستمر العطاء.

والشكر موصول لحكامنا وقادتنا جميعاً، وإلى كافة الجهات والمؤسسات التي تبنت ابني بكل حب. وأتمنى من خلال هذا الدعم أن يستطيع ابني تحقيق نجاحات مستقبلية مميزة أخرى بإذن الله تعالى.