سعيد بن طحنون يهنئ رئيس الدولة بتتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تقدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتتويج نادي العين لكرة القدم بدوري أبطال آسيا 2024.

كما هنأ معاليه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بالإنجاز الكبير، الذي حققه نادي العين وفوزه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال معاليه: «الزعيم العيناوي ينتصر ويفرح قلوب الجميع.. نبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونبارك لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ونبارك لجمهور ومحبي نادي العين والكرة الإماراتية، حصول نادي العين ممثل الكرة الإماراتية والآسيوية على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.. كلنا فخر بلاعبي الفريق وإدارته على هذه المباراة الجميلة، والروح القتالية، والأداء الاحترافي، فكانت النتيجة التي توقعناها جميعاً فرحة وطن وفوزاً وإنجازاً تاريخياً مستحقاً».