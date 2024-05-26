الامارات | محمد بن راشد: ألف مبروك لنادي الوصل وجماهيره.. ومبروك لأخي الحبيب أحمد بن راشد هذا الفوز الغالي

وقال سموه عبر منصة "إكس": ألف مبروك لنادي الوصل وجماهيره .. ومبروك لأخي الحبيب أحمد بن راشد حفظه الله هذا الفوز الغالي … أفرحتونا باللعب الجميل .. والفوز المستحق .. والروح الرياضية الرائعة.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بفوز نادي الوصل بلقب دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية