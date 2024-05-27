الامارات | محمد بن راشد: 100 ألف مواطن في القطاع الخاص لأول مرة بتاريخ الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في الدولة.

وأعلن سموه أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى أكثر من 100 ألف مواطن لأول مرة في تاريخ الدولة، منهم 70 ألفاً انضموا في آخر عامين ونصف، بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لبرنامج «نافس»، بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم، وإطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات.. لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن، منهم 70 ألفاً انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق أخي رئيس الدولة، لبرنامج (نافس) بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم، وإطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص، والنمو الاقتصادي المتسارع في بلادنا».

وأضاف سموه: «اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ ثلاثة أعوام».

وتابع سموه: «تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في (نافس) ووزارة الموارد البشرية والتوطين الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم».

وأكد سموه: «قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل، والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني، وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الثلاثة أعوام القادمة بإذن الله، وقادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم، بإذن الله تعالى».

نائب رئيس الدولة:

70. ألف مواطن انضموا في آخر عامين ونصف إلى القطاع الخاص بعد إطلاق رئيس الدولة لبرنامج «نافس» بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم.

.هدفنا إضافة 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.. وقادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم.

. اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ 3 أعوام.

. قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل، والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص يوفرها اقتصادنا الوطني.