الامارات | تحويل الحركة المرورية على شارع الشيخ راشد بن سعيد في عجمان

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الحركة المرورية على شارع الشيخ راشد بن سعيد في عجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أنه انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة، وتعزيز الترابط بين عناصرها والمجتمعات السكنية، فقد تقرر البدء بالعمل على مشروع تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد.
وأفادت البلدية، بأنه سيتم تحويل الحركة المرورية على شارع الشيخ راشد بن سعيد (القادمين من ميناء عجمان ومركز المدينة باتجاه تقاطع الشيخ خليفة)، حيث يتم تفعيل التحويلة بدءًا من تاريخ 2 يونيو المقبل.
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