الامارات | فتح باب التسجيل في برنامج دبي للتخصصات الصحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي فتح باب التسجيل في برنامج دبي للتخصصات الصحية اعتبارا من اليوم وحتى 14 يونيو المقبل من خلال منصة مواهب https://mawaheb.dha.gov.ae.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة وحرصها على توفير بيئة محفزة لجذب وتطوير المهنيين الصحيين وتعزيز جهود التوطين في القطاع الصحي وفي إطار برنامجها الطموح لـ" تحول المنشآت الصحية الحكومية والخاصة إلى نظم صحية تعليمية".

وقالت الدكتورة وديعة محمد مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة إن برنامج دبي للتخصصات الصحية يشمل 30 برنامجاً تخصصياً في 27 مستشفى ومركزاً طبياً تتمثل في برنامج الامتياز للطب العام والذي حصل على الاعتماد الأول من المعهد الوطني للتخصصات الصحية ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب ومجموعة "استر دي إم هيلث كير" ومستشفى زليخة ومستشفى القرهود ومستشفى مردف ومجموعة مستشفيات ومراكز "ميدكير" الطبية ومستشفى "كينغز كوليدج" ومستشفى فقيه الجامعي والمستشفى السعودي الألماني والمستشفى الأمريكي ومستشفى "برايم" والمستشفى الكندي التخصصي مستشفى "أستر سيدارز "مستشفى "أستر سونابور" وعيادة "فالنس" العامة.

وأشارت إلى أن برنامج الامتياز لطب الاسنان تم اعتماده في كل من عيادة "ليبرتي" لطب الأسنان ومركز "مارينا" لطب الأسنان والمستشفى الأمريكي والمستشفى السعودي الألماني ومستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية ومستشفى "انفيزلاين" وعيادة "وجوه دنتو" التجميلية.

وفيما يخص برامج الإقامة لطب الأسرة وطب الأطفال وجراحة العيون وجراحة العظام والكسور و الجراحة العامة والطب الباطني ، أوضحت الدكتورة وديعة محمد أن هذه البرامج تم اعتمادها من المجلس العربي للاختصاصات الصحية في كل من المستشفى الأمريكي والمستشفى السعودي الألماني ومستشفى فقيه الجامعي ومستشفى "كينغز كوليدج" ومستشفى "برايم" القرهود ومجموعة مستشفيات ومراكز "ميدكير" الطبية و"مورفيلدز" للعيون ومستشفى "باراكير" الإمارات للعيون ومستشفى قرقاش.

وذكرت أن برامج الزمالة لبرنامج طب الإخصاب والطب التجميلي تم اعتمادها لأول مره في الوطن العربي من المجلس العربي للإختصاصات الصحية في كل من مركز فقيه للإخصاب ومستشفى "أوركيدا" التخصصي ومركز وعيادات "آرت" للإخصاب ومركز "كلداري ديرما".

وقد انضم في عام 2023 ما يقارب 200 متدرب للبرنامج خلال المرحلة الأولى لإطلاق برنامج دبي للتخصصات الصحية في القطاع الخاص في إمارة دبي.

يذكر أن هيئة الصحة بدبي حصلت على الاعتماد المؤسسي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية وعلى اعتماد من المجلس العربي للإختصاصات الصحية وهو أول اعتماد مؤسسي يمنحه المجلس على مستوى الوطن العربي إلى جانب حصولها على الإعتماد المؤسسي من المجلس الأمريكي للتعليم العالي" ACGME-I".