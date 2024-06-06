الامارات | 143 حادثاً بسبب تجاوز «الإشارة الحمراء» خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب سائقون تجاوزوا بمركباتهم الإشارة الضوئية الحمراء على الطرق، في 143 حادثاً على مستوى الدولة العام الماضي، وذلك تراجعاً من 177 حادثاً في عام 2022، وفق إحصاءات وزارة الداخلية حول الحوادث المرورية، بحسب سبب الحادث.

وتوزعت الحوادث بين 43 حادثاً في أبوظبي، و89 في دبي، وثلاثة في الشارقة، وثلاثة في عجمان، وحادثين في رأس الخيمة، وثلاثة حوادث في الفجيرة.

وحررت إدارات المرور على مستوى الدولة، العام الماضي، 86 ألفاً و337 مخالفة تجاوز للإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة، توزعت بين 28 ألفاً و992 مخالفة في أبوظبي، و30 ألفاً و810 مخالفات في دبي، و7689 مخالفة في الشارقة، و8193 في عجمان، و379 في أم القيوين، و6522 في رأس الخيمة، و3752 مخالفة في الفجيرة.

وتصنف إدارات المرور في الدولة، مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ضمن المخالفات الأكثر خطورة على الطرق، لما تسببه من حوادث قاتلة، ينتج عنها إصابات ووفيات، فيما يشدد قانون السير والمرور الاتحادي عقوبة مخالفة «تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة، وكذا تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية» بالغرامة 1000 درهم و12 نقطة وحجز المركبة 30 يوماً.

وتطبق شرطة أبوظبي القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي على مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء، وذلك بغرامة 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50 ألف درهم، إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة ستة أشهر على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

وحددت تقارير شرطية ثلاثة أسباب تؤدي إلى تجاوز الإشارات الضوئية عند التقاطعات، وهي عدم الانتباه والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف والعالم الافتراضي، وتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو نتيجة لقيام بعض السائقين بزيادة سرعاتهم على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء.

وحذرت وزارة الداخلية ضمن حملاتها التوعوية من خطورة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، وما تؤدي إليه من حوادث جسيمة تسفر عن إصابات ووفيات. وشددت عقوبة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وصنفتها ضمن واحدة من أخطر المخالفات المرورية التي يترتب عليها وفيات وإصابات بحسب الإحصاءات والتقارير الرسمية.

أسباب المخالفة

أكدت شرطة أبوظبي، ضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية عند التقاطعات، موضحة أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب تلك المخالفة الخطرة، وهي عدم الانتباه والانشغال عن الطريق أو نتيجة لقيام بعض السائقين بزيادة سرعاتهم على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء.

ونبهت السائقين إلى أن قطع الإشارة الحمراء يعني حادثاً (كارثة) لمستخدمي الطريق أو وقوع حادث بليغ على الأقل، حيث تصنف مخالفة عبور الإشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة، مشددة على أن تجاوز الإشارة يصنف ضمن المخالفات الخطرة.

ورصدت شرطة أبوظبي، عبر كاميرات الطرق سلوكاً متهوراً يرتكبه سائقون أثناء القيادة على الطرق، أدى إلى حوادث مرورية مروعة، من بينها زيادة سرعة المركبة للحاق بالإشارة الضوئية بعد تحولها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، وقبل تحولها إلى اللون الأحمر، وكذلك عدم تركيز بعض السائقين وانشغالهم بغير الطريق، سواء الهاتف وتصفح الإنترنت أو أثناء انتظار عبور الإشارة ما يتسبب في حوادث مرورية.