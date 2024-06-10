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الامارات | 3 مراحل لرعاية حجاج الدولة "طبياً"

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أشرف جمال – أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراحل لرعاية حجاج الدولة "طبياً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بدء تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة للتعامل مع حجاج الدولة خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.
ووفقاً للمكتب تضمّنت المرحلة الأولى (داخل الدولة) إعداد قوائم بتوصيف وتصنيف شامل للحالات المدرجة ضمن حملات الحج والرفع بقوائم لأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وأمراض الشيخوخة والنساء الحوامل، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين.
وانطلقت المرحلة الثانية (داخل المملكة العربية ) لمتابعة اللجنة الطبية في مكتب شؤون الحجاج للحالات الطبية المدرجة في كل حملة بالتواصل مع أطباء الحملات والتحقّق من كفاءة الإجراءات المتبعة، قبل البدء في أداء مناسك الحج.
فيما تبدأ المرحلة الثالثة (داخل المشاعر المقدسة) فور التحرك نحو المشاعر المقدسة، بتوفير عيادات متخصصة للنساء وأخرى للرجال في منى، إضافة إلى تحريك الفرق الطبية المتنقلة بين الحملات والخيم، وتفعيل الخطوط الساخنة للتواصل مع الحجاج وأطباء الحملات للرد على الاستفسارات الطبية العاجلة. 
 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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