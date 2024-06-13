الامارات | "طرق دبي" تعلن عن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى، في الفترة من 9 وحتى 12 ذي الحجة 1445، (السبت 15 وحتى الثلاثاء 18 يونيو الجاري)، والتي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

مراكز مزودي الخدمة

وستكون مراكز مزودي الخدمة مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى (من السبت 15 إلى الثلاثاء 18 يونيو)، على أن تستأنف خدمات الفحص الفني فقط اعتباراَ من 12 ذي الحجة (الثلاثاء 18 يونيو) ويستأنف الدوام الرسمي للقاعات وإنجاز المعاملات، اعتبارا من 13 ذي الحجة 1445 (الأربعاء 19 يونيو).

إسعاد المتعاملين

جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

المترو

وسيعمل المترو بخطيه الأحمر والأخضر كما يلي: 14 و15يونيو من 5:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي، وسيعمل الخطان يوم الأحد 16 يونيو من 8:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي، ومن الإثنين إلى الجمعة الموافق 17-21يونيو من 5:00 صباحاً– 1:00 صباحاً اليوم التالي.

الترام

وسيعمل الترام من الإثنين إلى السبت من 6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي). ويوم الأحد من9:00 صباحاً – 1:00 صباحاً.

الحافلات

ولمعرفة التغييرات على مواعيد الحافلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، الرجاء تحميل تطبيق (سهيل) منGoogle Play أو App Store أو App Gallery.



ملاحظة: لن يتم تشغيل خط الحافلات رقمE100 من محطة حافلات الغبيبة من تاريخ 14 إلى 18 يونيو، عليه يرجى استخدام خط الحافلات رقم E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبو ظبي خلال هذا الفترة، ولن يتم تشغيل خط الحافلات E102 من محطة حافلات الجافلية من تاريخ 2024/06/14 إلى 2024/06/18 ، يرجى استخدام نفس الخط من محطة حافلات ابن بطوطة إلى شعبية مصفح خلال هذا الفترة.

التاكسي المائي

يبدأ التاكسي المائي رحلاته من مارينا مول – بلو واترز (BM3) من الساعة 4:00 مساءً – 11:50 مساءً، على أن يكون ذلك حسب الطلب. ومن 3:00 مساءً – 11:00 مساءً، يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق. دبي -مارينا (BM1) مارينا مول - مارينا ووك 11:30 صباحاً – 12:00 منتصف الليل. 4:00 ومساءً – 11:30 مساءً يعمل الخط كامل.

العبرة

وستبدأ رحلة العبرة من سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 10:00 صباحاً – 11:55 مساءً. الفهيدي - السبخة (CR4) 10:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل الفهيدي. سوق ديرة القديم (CR5) 10:00 صباحاً – 11:45 مساءً. بني ياس - السيف (CR6) 10:00 صباحاً – 11:55 مساءً. السيف – الفهيدي - سوق دبي القديم (CR7) 3:10 مساءً – 11:05 مساءً.

دبي فستيفال سيتي – دبي كريك هاربور (CR9) 4:00 مساءً – 11:55 مساءً. الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 08:00 صباحاً – 11:50 مساءً، الرحلات السياحية من محطة شارع الشيخ زايد (TR6) 4:00 مساءً إلى 10:15 مساءً.

دبي فيري

يبدأ فيري دبي من الغبيبة – قناة دبي المائية (FR1) 1:00 ظهراً و 6:00 مساءً، قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) 2:25 ظهراً و 7:25 مساءً، قناة دبي المائية – بلووترز (FR2) 1:50 ظهراُ و 6:50 مساءً، بلووترز – مارينا مول (FR2) 2:55 ظهراُ و 7:55 مساءً، مارينا مول - بلووترز (FR2) 1:00 ظهراٌ و 6:00 مساءً، بلو وترز – قناة دبي المائية (FR2) 1:20 ظهراُ و 6:20 مساءً.

الرحلات السياحية

تبدأ الرحلات السياحية من مارينا مول (FR4) 11:30 صباحاً و 4:30 مساءً الغبيبة – مربى الأحياء المائية (الشارقة) (FR5) 3:00 مساءً و 5:00 مساءً و 8:00 مساءً و 10:00 مساءً، مربى الأحياء المائية (الشارقة) - الغبيبة (FR5) 2:00 ظهراُ و 4:00 مساءً و 6:00 مساءً و 9:00 مساءً.

ستكون جميع المواقف العامة مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق ابتداءً من يوم السبت 9 ذي الحجة (الموافق 15 يونيو 2024) ولغاية نهاية يوم الثلاثاء 12 ذي الحجة (الموافق 18 يونيو 2024)