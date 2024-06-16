الامارات | "همام" و"عيدة" أول مواليد أبوظبي في عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مستشفى برجيل في أبوظبي، الطفل همام، أول مواليد العيد مع دقات الساعة الثانية عشرة، وقد ولد بصحة جيدة ووزنه يبلغ 4.150 كجم، وأعرب الوالدان علي عبد الرحيم آل إبراهيم وهبة فايز سعيد الزعبي عن امتنانهما قائلين: "إن هذا العيد مميز حقًا بالنسبة لنا حيث نرحب بابننا في حياتنا، لقد ملأ مجيئه قلوبنا بالكثير من الفرح، نحن ممتنون جدًا للطاقم الطبي في مستشفى برجيل على رعايتهم ودعمهم الممتاز، وسيبقى هذا العيد في الأذهان دائمًا"، والطفل همام هو الطفل الخامس للزوجين الأردنيين.

وقال الدكتور فادي هاشم، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى برجيل: "من المفرح دائمًا أن نشهد وصول الأطفال، خاصة في مناسبات مثل عيد الأضحى. نحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل رعاية لضمان صحة وسعادة الأم والطفل، نتمنى للمولود الجديد وعائلته كل السعادة".

فيما استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، الطفلة عيدة سالم الرامس في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك، حيث وكانت أسرة الرامس من الجنسية الإماراتية أول من استقبل مولودتها في عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة السابعة و50 دقيقة، ولدت الطفلة بصحة جيدة بوزن 2.98 كيلوغرام. وقال السيد سالم والد الطفلة عيدة: "سعدنا باستقبال طفلتنا في هذه الأيام المباركة. ونود أن نشكر جميع أفراد كادر الرعاية في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال على الرعاية الاستثنائية التي قدموها لنا".

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، قال المدير التنفيذي بالإنابة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، عمر النقبي: "أبهجَنا استقبال "عيدة" المولودة الجديدة في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك، بما عزز فرحنا بالعيد. ونتمنى لها ولأسرتها دوام الصحة والعافية"