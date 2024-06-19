محمد بن راشد: دبي هي مطار العالم.. وملتقى البشرية.. وحلقة وصل بين قارات وحضارات العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي هي مطار العالم.. وملتقى البشرية.. وحلقة وصل بين قارات وحضارات العالم.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «استقبلنا نخبة من القيادات من مجموعة طيران الإمارات.. تأسيس شركة طيران في دبي كان حلماً قبل أكثر من 4 عقود.. راهن البعض ضده.. وحاول الكثيرون صرفنا عنه.. اليوم أصبح الحلم يضم 112 ألف موظف.. ويربطنا مع 277 مدينة.. وينقل أكثر من 50 مليون مسافر سنوياً.. ويولد إيرادات تتجاوز 137 مليار درهم سنوياً. لم يتوقف الحلم.. ما زلنا نحلم بتوسيع الأعمال.. وبافتتاح مطار عالمي أكبر.. وبالوصول لكل مدينة في القارات الخمس.. اليوم دبي هي مطار العالم.. وملتقى البشرية.. وحلقة وصل بين قارات وحضارات العالم. العبرة: إذا كنت صاحب عزيمة وإرادة.. لا تسمح لأحد أن يقف بينك وبين أحلامك.. لأن ما تستطيع تخيله.. تستطيع تحقيقه».