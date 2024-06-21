الامارات | 4 وفيات بحوادث «الاسكوترات» والدراجات في دبي خلال 6 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت حوادث الاسكوترات والدراجات الهوائية والكهربائية بإمارة دبي في أربع وفيات، وإصابة بليغة واحدة، و19 إصابة متوسطة، وخمس إصابات بسيطة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، إنه تم تحرير 7804 مخالفات، وحجز 4474 اسكوتر ودراجة هوائية وكهربائية، في حين بلغ عدد الوفيات العام الماضي 12 وفاة، وخمس إصابات بليغة، و41 إصابة متوسطة، و37 إصابة بسيطة، وتحرير 6306 مخالفات، وحجز 4305 اسكوترات ودراجات هوائية وكهربائية. وشهد عام 2022 تسجيل 11 وفاة، و11 إصابة بليغة، و65 إصابة متوسطة، و40 إصابة بسيطة، وتحرير 11 ألفاً و54 مخالفة، وحجز 4509 اسكوترات ودراجات هوائية وكهربائية.

وأوضح الغيثي أن مخالفة قيادة الدراجة الكهربائية أو الهوائية على الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كيلومتراً في الساعة، تبلغ 300 درهم، ومخالفة قيادة الدراجة الهوائية بطريقة تشكل خطراً على قائدها أو على حياة وسلامة الآخرين غرامتها 300 درهم، ومخالفة حمل راكب على اسكوتر كهربائي غرامتها 300 درهم، ومخالفة حمل راكب على الدراجة الهوائية أو الكهربائية التي لا تتوفر فيها التجهيزات اللازمة لذلك غرامتها 200 درهم، ومخالفة السير بدراجة كهربائية أو هوائية عكس اتجاه حركة المرور غرامتها 200 درهم.

وأكد اللواء الغيثي أهمية التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة عند قيادة الاسكوترات والدراجات الهوائية أو الكهربائية، ومن ضمنها قيادة الدراجة في المسارات التي تحددها سلطة الترخيص، وعدم قيادة الدراجة في المسارات المخصصة لرياضة الجري أو المشي، وعدم حمل راكب على الاسكوتر الكهربائي، أو أي شيء قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن، والتقيد بمتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من سلطة الترخيص، وارتداء ملابس وأحذية مناسبة عند قيادة الدراجة، والسير باتجاه حركة المرور دائماً وليس العكس، والالتزام بالمسارات، والنزول من الدراجة أثناء العبور من معبر المشاة، وترك مسافة أمان كافية بين قائدها وبين المركبات الأخرى والمشاة، وعدم إدخال إضافات أو تعديلات جوهرية على الدراجة، وعدم السماح بسحب الدراجة بأي مركبة أو سحب أي شيء بالدراجة، إضافة إلى استخدام الأنوار الخلفية والجانبية في الدراجة، وارتداء الخوذة، واستخدام الجاكيت الفسفوري، وتجنّب قيادتها ليلاً، أو في الحالات الجوية المتقلبة.

وأكد الغيثي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخطأ، إضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، منوهاً باهتمام شرطة دبي بتعزيز الوعي بين جميع مستخدمي الطريق من سائقين وركاب ومشاة بحقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.

ودعا سائقي الدراجات إلى الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة والإرشادات في المناطق المسموح بالقيادة فيها، لضمان حماية الناس.

وناشد الغيثي أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة، الإبلاغ عنها من خلال خدمة «عين الشرطة»، عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.

. شرطة دبي: حجز 4474 اسكوتر ودراجة هوائية وكهربائية في النصف الأول من العام الجاري.

للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط

