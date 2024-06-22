الامارات | لطيفة بنت محمد: طاب بك العمر يا نبض دبي.. كل عام وأنت سندي وقوتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، على حسابها في منصة «إكس»، مقطع فيديو بمناسبة اليوم العالمي للأب. وعلقت سموها في مقطع الفيديو بقولها: «كل عام وأنت بخير.. مصدر فخرنا وعزتنا.. ذُخرنا وملهمنا.. حفظك الله ورعاك».

وأضافت سموها: «طاب بك العمر يا نبض دبي.. كل عام وأنت سندي وقوتي وفخري وعزتي وملهمي ومدرستي». وتابعت سموها: «دمت لنا نوراً وفخراً وذخراً، ودام عطاؤك».