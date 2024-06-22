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الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة «مركز الإمارات العالمي للاعتماد»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 40 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد، برئاسة مدير عام بلدية دبي وعضوية: د. هلال حميد ساعد الكعبي، نائباً للرئيس، وعبدالله سلطان الشامـسي، ود. فرح علي الزرعوني، ود. وفاء جابر ناصر، ود. مروان محمد الملا، وأحمد الروم المهيري، ومنى عبدالله الطويل الشحي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمركز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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