الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة «مركز الإمارات العالمي للاعتماد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 40 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد، برئاسة مدير عام بلدية دبي وعضوية: د. هلال حميد ساعد الكعبي، نائباً للرئيس، وعبدالله سلطان الشامـسي، ود. فرح علي الزرعوني، ود. وفاء جابر ناصر، ود. مروان محمد الملا، وأحمد الروم المهيري، ومنى عبدالله الطويل الشحي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمركز.